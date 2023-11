Investito da un'auto mentre attraversa la strada: Sante Brunori non ce l'ha fatta

FILOTTRANO- Non ce l’ha fatta Sante Brunori, il pensionato 72enne di Filottrano che lo scorso martedì è stato centrato da un’auto mentre attraversava la strada in via Tornazzano. L’uomo si è spento ieri all’ospedale di Torrette dove era giunto a bordo di Icaro in gravissime condizioni. Martedì intorno alle 16:00 stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa al supermercato quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito. Sbalzato sull’asfalto ha battuto la testa, ha perso conoscenza e da quel momento non si è più ripreso. Immediati i soccorsi, sul posto il 118 con l’ambulanza infermieristica di Filottrano, l’automedica e l’eliambulanza. Le gravissime lesioni riportate però non gli hanno lasciato scampo. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta ricostruzione del drammatico incidente. Una delle ipotesi è che la donna alla guida dell’auto non abbia visto Brunori attraversare la strada perché abbagliata dal sole.