Falciato mentre scende dal bus, paura per un 16enne: corsa in ospedale in codice rosso

Falciato da un’auto mentre attraversa la strada. Paura ieri sera per un 16enne, investito poco dopo essere sceso dall’autobus in via Murri a Castelfidardo. Il giovane, cosciente al momento dell’investimento secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere Adriatico, è stato portato a Torrette in codice rosso.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto lo ha centrato in pieno scaraventandolo per diversi metri. Cause e dinamica dettagliata sono in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri di Castelfidardo, arrivato sul posto. Tra i primi a chiamare i soccorsi c’è stato lo stesso automobilista.