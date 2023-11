ANCONA - Investita in via Scrima, donna in ospedale con diversi traumi. E' successo questa mattina all'altezza dell'incrocio che porta a piazzale Loreto. La signora, secondo le prime ricostruzioni e una dinamica da accertare, è stata investita da una Mercedes scura. Sul posto 118, Croce Gialla e Vigili del Fuoco. Forze dell'ordine sul posto per i rilievi.