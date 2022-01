Investita in via Bocconi, paura poche ore fa lungo via Bocconi. Intorno alle 12 una donna di 30 anni è stata travolta da un veicolo all’altezza del comando dei Vigili del fuoco.

Sul posto un’ambulanza della Croce Gialla e un mezzo del 118. La trentenne è stata portata a Torrette con un codice di media gravità. Esatta dinamica ancora in fase di ricostruzione.