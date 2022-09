Studentessa investita davanti casa, denunciato il pirata del suv

POLVERIGI - È nei guai il conducente del suv che venerdì ha investito una 13enne mentre aspettava l?autobus per andare a scuola. I carabinieri di Agugliano lo hanno denunciato per fuga e omissione di soccorso. Si tratta di un 46enne del posto. Non si sarebbe accorto e ai militari avrebbe riferito che il sole riflesso sullo specchietto lo aveva fatto solo sbandare. A lui i carabinieri erano arrivati grazie alla polizia dell?Unione dei Comuni che tempestivamente aveva visionato le telecamere di pubblica sicurezza vicine al supermercato ?Sì con te?. Avevano ripreso l?auto e anche la targa subito dopo l?incidente. L?investimento era avvenuto attorno alle 7, in via del Conero, a poca distanza da dove la minore, studentessa dell?istituto d?arte di Ancona, abita. La ragazzina era uscita di casa per raggiungere la fermata e attendere il bus per andare a scuola quando è arrivato il suv che l?ha urtata è fatta finire a terra. Ha riportato la rottura dell??omero e un giorno di ricovero al Salesi, dove una ambulanza l?aveva portata per le cure. Erano stati alcuni testimoni presenti a segnalare il modello della vettura poi rintracciata dalla polizia dell?Unione dei Comuni. Nel primo pomeriggio il conducente era stato rintracciato e convocato in caserma dai carabinieri.