Marito e moglie cadono in scooter, una 16enne viene investita e due 20enni aggrediti: scattano i soccorsi

ANCONA - Sono tre gli interventi da parte degli operatori della Croce Gialla di Ancona nel pomeriggio di oggi. Il primo in via Sparapani dove moglie e marito sono caduti a terra mentre viaggiavano in sella al loro scooter. Per cause in fase di accertamento, nei pressi di una curva, l'uomo alla guida ha perso il controllo del motociclo ed è scivolato sull'asfalto insieme alla coniuge. Per loro è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con due codici di media gravità.

Il secondo intervento invece in via Madonnetta. Una ragazza di 16 anni è stata travolta da una Fiat Panda e sbalzata a terra. Le sue condizioni sono subito parse gravi e gli operatori della Croce Gialla l'hanno traportata in ospedale con un codice rosso avanzato. Per fortuna sembrerebbe non essere in pericolo di vita. L'ultimo intervento invece al Passetto in zona ascensore. Qui un ragazzo di 20 anni, insieme ad una minorenne, ha raccontato di essere stato aggredito in spiaggia. La causa, secondo quanto riferito a polizia e 118, sarebbe riconducibile al volume troppo alto prodotto dalle sue casse bluetooth. Entrambi i giovani hanno rifiutato il trasporto in ospedale e sono stati medicati sul posto.