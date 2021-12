Furgone fa manovra e travolge una donna, choc davanti l'ospedale di Torrette

Una donna di 85 anni è stata investita, nella giornata di ieri, mentre si trovava davanti all'ospedale regionale di Torrette, nei pressi del reparto di malattie infettive. A travolgerla un furgone che in quel momento stava effettuando una manovra. L'anziana è stata sbalzata sull'asfalto e per lei è stato necessario il trasporto in sala emergenze per affettuare degli accertamenti. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Per fortuna non è in pericolo di vita.