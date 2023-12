Investimento mortale: niente luci, zero strisce pedonali. «Provvedete per quel tratto di strada»

ROCCA PRIORA - Si è verificato un altro incidente mortale a ridosso della fermata della Rocca di Falconara, su una strada senza luce, ad alta pericolosità come la statale 16, all’altezza dell’Hotel Luca. "La Filt CGIL denuncia, per l’ennesima volta, l’insicurezza degli attraversamenti stradali e le numerose fermate dell’autobus , urbane ed extra urbane, che mettono a rischio l’incolumità dei cittadini e l’accesso al servizio di trasporto pubblico come quello rivolto ai minori , ai disabili , agli anziani e, in generale, a tutta la popolazione che usa il trasporto pubblico per muoversi" si legge in una nota sindacale.

"C’è un ritardo accumulato inaccettabile sul fronte delle risorse: negli anni scorsi erano stati destinati fondi per la sistemazione delle fermate e con Anas, Anci e Upi si erano avviati progetti per migliorare le fermate prive di segnalazione. La FILT chiede di rifinanziare questi progetti".

Valeria Talevi, segretaria generale FILT CGIL e Patrizia Massacesi, Cgil Falconara, chiedono alle istituzioni, Comune e Regione in primo luogo ma anche all’azienda di Trasporto pubblico Conerobus, di "prendere immediati provvedimenti per quel tratto di strada. Questo perchè non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, solo perché hanno delle situazioni di fragilità. In una zona di periferia, già penalizzata, l‘amministrazione deve mettere in atto tutte le iniziative per la tutela diei cittadini. Filt e Cgil Falconara esprimiamo cordoglio e solidarietà alla famiglia della donna rimasta vittima dell’incidente".