Investita mentre spinge il passeggino, in ospedale mamma e bambino di un anno

Sia la mamma 34enne che il piccolo di appena un anno sono stati portati in ospedale in codice rosso

OSIMO STAZIONE - Investita lungo la Statale mentre spingeva il passeggino con il suo bambino sulle strisce pedonali. Sia la mamma 34enne che il piccolo di appena un anno sono stati portati in ospedale in codice rosso. Entrambi però non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, è stata una Fiat Punto guidata da un 57enne a investire la donna e il bambino nel tardo pomeriggio per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto è arrivata l'eliambulanza, i medici del 118, l'ambulanza della Croce gialla di Camerano e la polizia municipale incaricata di ricostruire cosa è successo con esattezza.