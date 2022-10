FALCONARA - Falciata da un’auto sulla Flaminia, corsa in ospedale per una donna di 54 anni. E’ successo questa mattina intorno alle 9,45. Sul posto la Croce Gialla di Ancona insieme ai rianimatori del 118. La donna è stata portata a Torrette in codice di media gravità. La polizia municipale di Falconara si occupa dei rilievi e dell’accertamento delle responsabilità.