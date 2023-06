Muore investito dal treno, un altro dramma sulla linea adriatica

ANCONA – Un altro dramma lungo la linea ferroviaria adriatica. Poco prima delle 20 un treno regionale, della linea Roma-Ancona, ha travolto e ucciso una persona. Il punto di impatto è avvenuto dopo la stazione di Chiaravalle, alle 19.56. Si tratterebbe di una persona di sesso maschile. Un gesto volontario stando al macchinista, sentito dalla polizia ferroviaria. «L'ho visto buttarsi» avrebbe detto. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo che il convoglio ha dilaniato. I resti sono più binari. La circolazione dei treni è stata quindi sospesa. Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Trenitalia avvisa che i treni ad alta velocità possono subire ritardi e limitazioni di percorso. Il 5 giugno scorso un investimento mortale si è verificato alla stazione di Ancona. A perdere la vita un trans brasiliano di 38 anni. La tragedia era avvenuta di notte. Anche in questo caso è stato ipotizzato il gesto volontario. Un macchinista lo avrebbe visto già sul binario, di spalle.