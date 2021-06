Attraversa la strada e viene investita, paura per una donna: atterra l'eliambulanza

Investimento questa mattina, intorno le 9.30, in via Setificio, a pochi passi dalla Casta del Popolo. Sul posto oltre agli operatori del 118 è atterrata anche l'eliambulanza

JESI - Stava attraversando verso il piazzale San Savino quando, all'altezza delle strisce pedonali della Casa del Popolo, è stata investita da una Volkswagen che viaggiava in direzione ex Uci Cinema. A rimanere ferita una donna ucraina di 61 anni, sbalzata a terra dopo l'impatto. Sul posto, oltre agli operatori della Croce Verde di Jesi, anche la polizia, l'automedica e l'eliambulanza. La donna, per fortuna non in gravi condizioni, è stata poi trasportata all'ospedale regionale di Torrette. La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento.