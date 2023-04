Investimento in corso Amendola, donna di 48 anni sbalzata sull'asfalto: è il secondo in pochi giorni

ANCONA - Una donna di 48 anni è stata investita nel pomeriggio di oggi lungo Corso Amendola, all'incrocio con via Orsi. La 48enne dopo l'impatto è stata sbalzata sull'asfalto ma per fortuna è sempre rimasta cosciente. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno caricato la 48enne in ambulanza e l'hanno trasportata al nosocomio di Torrette con un codice di media gravità. In quel tratto, solo pochi giorni fa, un suv aveva investito una donna mentre il conducente tentava di effettuare la retromarcia.