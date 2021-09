Attraversa la strada e viene travolto, bimbo di 4 anni in prognosi riservata a Torrette

Il piccolo si trovava insieme alla sua famiglia quando è stato centrato in pieno da un'auto. Sul posto atterrata l'eliambulanza per il trasporto in ospedale

MACERATA - Stava passeggiando insieme ai fratelli e sua mamma, quando un'auto lo ha centrato in pieno e lo ha sbalzato sull'asfalto. Ad essere investito, poco prima delle 8 di questa mattina, un bambino di 4 anni. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che ha trasportato il piccolo all'ospedale regionale di Torrette, dove si trova in prognosi riservata. Nessuna conseguenza invece per i fratelli e per la donna, che sotto choc hanno seguito i soccorsi del piccolo.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO