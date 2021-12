Travolta da un'auto sulla statale: grave una 26enne

Una 26enne di Collemarino è stata investita questa mattina sulla strada statale 16, a Senigallia. Il grave incidente è avvenuto all'altezza del distributore Is. Il conducente di una Renault clio, un senigalliese di 34 anni, ha centrato la giovane che ha riportato varie fratture. E' stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso regionale di Torrette dall'ambulanza del 118.

A quanto si apprende, nonostante la gravità dell'impatto, la 26enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente.