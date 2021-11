In auto circondate dall’acqua, madre e figlia tratte in salvo dal sottopasso

Salvate dagli agenti della Polizia locale e dai sanitari della Croce Verde. Rimarrà fortunatamente solo un brutto spavento per due donne, madre e figlia rispettivamente di 81 e 50 anni, rimaste intrappolate da oltre un metro e mezzo d’acqua nel sottopassaggio di via Latini durante il maltempo di ieri (16 novembre).

Le due donne, a bordo della loro auto, si sono trovate letteralmente imprigionate dalla furia dell’acqua che in poco tempo aveva allagato il passaggio mandando in tilt il traffico. In alcuni momenti hanno temuto il peggio tanto che, sotto choc al momento del salvataggio, sono state tranquillizzate dal personale medico prima di tornare a casa.