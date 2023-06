Fausto Baldoni ucciso in casa, la convivente al gip: «Mi sono difesa da un approccio sessuale»

ANCONA - Fausto Baldoni avrebbe voluto approfittare di lei così nel tentativo di respingerlo l’uomo sarebbe morto. “Mi sono difesa da un approccio sessuale”. Lo ha detto Alessandra Galea alla gip Sonia Piermartini, questa mattina, durante l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto in carcere, a Villa Fastiggi di Pesaro, dove è in stato di fermo per omicidio volontario aggravato dalla coabitazione. La donna, 49 anni, accusata di aver ucciso il convivente Fausto Baldoni, 63 anni, sabato scorso, a Fabriano, ha parlato davanti alla gip assistita dal suo legale, l’avvocato Franco Libori. Dopo aver respinto le avance ha lasciato l’abitazione di via Castelli 56 per andare a trovare i figli. Non si sarebbe resa conto che l’uomo era morto e nemmeno ferito. La donna avrebbe negato di averlo colpito in testa. Si attende ora l’esito dell’autopsia sul corpo di Baldoni, in corso all’ospedale di Torrette. Il 63enne è stato trovato con più ferite alla testa e sarebbe stato colpito con una lampada da camera. Dopo l’interrogatorio la gip, si è riservata sulla convalida del fermo e sulla misura cautelare.