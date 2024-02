Si avvicina ai carabinieri, li insulta senza motivo davanti a tutti e poi li spintona

FALCONARA - Si avvicina ai carabinieri e inizia ad insultarli senza motivo. Denunciato un 64enne. I militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando si sono imbattuti nell'uomo. Dopo le offese, il 64enne è passato alle vie di fatto con spintoni per sottrarsi all'identificazione. Il tutto è successo due giorni fa, in pieno centro e davanti ai passanti. Portato in caserma. è stato denunciato in stato di libertà. Risponderà di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.