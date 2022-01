Guida da folle sul lungomare, scatta l'inseguimento da film

SENIGALLIA - Manovre pericolose in auto sul lungomare, scatta l’inseguimento da parte della polizia e dei carabinieri. Il conducente è un 44enne extracomunitario residente a Pesaro che non solo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test, ma una volta bloccato ha anche tentato di strappare la mascherina a uno dei poliziotti. Lui stesso non indossava dispositivi di protezione anti-Covid, anche se in auto viaggiava con altre 4 persone. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento.

E’ accaduto ieri sera sul lungomare Italia, tutto nato da una segnalazione al 112 da parte di un passante che aveva notato quelle manovre pericolose fatte anche di invasioni della corsia opposta. Inutile l’alt della polizia intervenuta. All’inseguimento hanno partecipato anche i carabinieri.