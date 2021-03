Sorpreso a vendere droga nel Suv, inseguimento da film in centro: arrestato

Sorpreso a vendere droga, finisce in manette dopo un inseguimento in auto tra le vie del centro storico

Finisce in manette dopo un inseguimento in auto tra le vie del centro storico di Fabriano. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile hanno arrestato un 30enne del posto dopo averlo visto cedere una dose di hashish a una 25enne all’interno di un Suv.

E’ successo venerdì pomeriggio. La scena è stata notata da alcuni militari in borghese e quando la ragazza è scesa dall’auto, il 30enne si è rimesso in marcia. I carabinieri, nel frattempo, avevano allertato altre pattuglie ed è scattato un posto di blocco. Inutile l’intimazione dell’”alt”: il Suv ha tirato dritto dando vita a un inseguimento tra le strette vie del centro storico. Quando ha capito di essere braccato, il pusher ha lanciato dal finestrino un involucro con 10 grammi di hashish, recuperato dai militari. Un ulteriore grammo di hashish è stato trovato durante la perquisizione successiva. Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha rimesso l’uomo in libertà. Il 30enne dovrà comunque rispondere di spaccio in flagranza di reato e resistenza a pubblico ufficiale.