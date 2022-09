Inseguimento da film per le vie di Ancona, sperona l'auto dei carabinieri e fugge a tutta velocità tra i passanti

ANCONA - Forza l'alt dei carabinieri, sperona la gazzella e tenta la fuga a tutta velocità rischiando di investire i passanti. Inseguimento da film questa mattina tra le vie del capoluogo dorico. Il mezzo, un'Alfa Romeo, è sfrecciato per chilometri tra via Marconi, Piazza Rosselli e via Flaminia.

Soltanto all'altezza del Bar Disco i carabinieri del nucleo Radiomobile di Ancona sono riusciti a fermare il mezzo, non prima di essere speronati dall'uomo alla guida, un 34enne di Chiaravalle. Con lui nell'abitacolo anche un 30enne pakistano. Entrambi sono stati portati in caserma per l'identificazione e gli accertamenti di rito. Dai controlli è emerso che l'auto era priva di assicurazione e che all'interno erano presenti dei residui di hashish. La perquisizione è stata quindi estesa anche nell'appartamento del 34enne ed ha permesso ai militari di trovare e sequestrare 17 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato e domani, dopo la convalida, sarà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Ancona