Ruspe in azione: partiti i lavori di demolizione del Ponte San Carlo

JESI - Dureranno una decina di giorni le operazioni di demolizione del Ponte San Carlo di Jesi. Le ruspe sono entrate in azione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 novembre, abbattendo alcune parti in metallo ed il parapetto. Nei prossimi giorni invece toccherà alla parte in muratura che verrà toltamente demolita e, successivamente, ricostruita.