Tecnologia e agenti, strade super pattugliate: sette infrazioni scoperte in un’ora

SASSOFERRATO- Un impegno congiunto che ha coniugare uomini e risorse al fine di controllare, nel miglior modo possibile, le strade. In particolare la “Berbentina” che unisce Fabriano e Sassoferrato. In questo senso i carabinieri di Sassoferrato, in collaborazione con la Polizia Locale fabrianese, hanno potuto utilizzare la tecnologia “targa system” (che permette di monitorare revisioni e assicurazioni in possesso ai mezzi di circolazione) riscontrando ben sette infrazioni nel lasso di tempo di un’ora.

Sono state scoperte cinque revisioni scadute, una guida con patente scaduta che quindi è stata subito ritirata e un veicolo che senza assicurazione con conseguente sequestro amministrativo del mezzo. Il bilancio è di sette contravvenzioni, un ritiro di patente e un sequestro dell'auto. Per quanto riguarda la guida con revisione scaduta sono state elevate cinque contravvenzioni fino a 694 euro. Al conducente del mezzo senza assicurazione sarà inflitta una multa che potrà estendersi fino ad un massimo di 3.464 euro.