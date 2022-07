Infrazioni e mancato rispetto del Codice della strada: fioccano le sanzioni in centro

ANCONA- Venerdì di controlli e sanzioni in pieno centro città da parte della Polizia Locale. Ieri, 8 luglio, sono state ben diciotto le multe prodotte per varie cause legate al mancato rispetto del Codice della strada. Un numero fortemente in crescita rispetto a quello di sette giorni fa visto e considerato che, in quel caso, ci fu una sola infrazione per guida senza patente perché mai conseguita.

Tornando a ieri, due le sanzioni per mancata copertura assicurativa, cinque per revisione scaduta, sei legate all’efficienza dei fari e all’irregolare collocazione di pellicola oscurante sui vetri, una per guida con patente scaduta, due per mancanza di documenti al seguito, una per non aver allacciato le cinture di sicurezza e una, infine, per guida senza lenti. I controlli, fanno sapere le autorità, proseguiranno per tutta l’estate.