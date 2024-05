Grave infortunio sul lavoro, precipita per metri da una piattaforma: operaio in gravi condizioni

MONTE ROBERTO - Stava lavorando in un'azienda in zona Pontemagno quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato per circa 8 metri da una piattaforma mobile finendo a terra. E' successo oggi pomeriggio alle 16.

Secondo una prima ricostruzione l'operaio, 54 anni, si trovava sulla piattaforma quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando a terra. Le sue condizioni sono subito parse serie e per questo si è anzata in volo l'eliambulanza. L'uomo, che lavora per una ditta esterna, è stato caricato a bordo di Icaro e trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO