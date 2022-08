Cade mentre raggiunte la spiaggia dei Sassi Neri, turista non riesce più a rialzarsi

SIROLO - Tenta di arrivare a piedi nella spiaggia dei Sassi Neri, cade e si ferisce agli arti inferiori. Paura nel pomeriggio di oggi per una turista di 19 anni, residente a Montegranaro. La giovane dopo la caduta non è più riuscita ad alzarsi e sul posto sono dovuti intervenire la Croce Rossa di Ancona con l'idroambulanza, la guardia costiera ed i guardaspiaggia.

I soccorsi sono stati difficoltosi a causa del forte mare mosso e della zona impervia, ma la ragazza è stata immobilizzata dagli operatori e portata a bordo con il DAG e altri dispositivi di sicurezza. Una volta raggiunto il porto di Numana la turista è stata portata in infermeria per il successivo trasporto in ospedale.