Paura a Mezzavalle, cade lungo il sentiero e non riesce a camminare: scattano i soccorsi

ANCONA - Stava scendendo lungo il sentiero che porta alla meravigliosa spiaggia di Mezzavalle quando è caduta ed ha riportato una lesione ad una gamba. Momenti di paura questa mattina per una turista di 40 anni che è rimasta a terra non riuscendo più a camminare. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno caricato la donna in ambulanza e l'hanno trasportata all'ospedale regionale di Torrette.