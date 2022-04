Operaio sale sul tetto del capannone, poi il volo choc per 8 metri

ANCONA - Stava lavorando su un tetto di un capannone industriale di via Maccari quando, per cause da chiarire, è scivolato ed è volato per circa 8 metri. Sotto choc i presenti che hanno subito allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia. L'operaio, 46 anni, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Della vicenda sono stati avvisati anche l'ispettorato del lavoro e la procura.