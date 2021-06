Infortunio al cantiere navale, grave un ragazzo di 24 anni

ANCONA - E' in gravi condizioni l'operaio di 24 anni, originario del Bangladesh, rimasto ferito questa notte in un incidente avvenuto al cantiere navale. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito in testa da un oggetto caduto dall'alto.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, con l'ausilio dell'automedica, hanno trasportato il giovane in ospedale con un codice di massima gravità.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO