Gli sportelli del Comune diventano itineranti: informazioni e servizi vanno nei borghi con l'Informabus

ANCONA - Il Comune esce da Palazzo del Popolo, sale su un camper e gira per quartieri e borghi. L'informabus inizierà il suo tour il 2 aprile da Montesicuro. Raccoglierà richieste e segnalazioni da parte dei cittadini, ma sensibilizzerà anche i giovani sui temi delle malattie sessualmente trasmissibili così come sulle dipendenze da droga. alcol e gioco d'azzardo. "Fa parte di un progetto più grande che l'amministrazione sta portando avanti- spiega l'assessore Daniele Berardinelli- ad esempio stiamo ristrutturando tutte le bacheche presenti nelle ex circoscrizioni dove saranno inserite le notizie di comune e ctp". Il passaggio del mezzo sarà anticipato grazie alla segnalazione ai ctp e a una importante campagna di comunicazione.

Il tour inizierà dai borghi e dalle periferie per poi muoversi verso il centro ed è rivolto soprattutto alle persone più anziane che non hanno preso dimestichezza con la digitalizzazione. A bordo ci saranno operatori dell'Urp e dell'informabus con educatori professionali e specializzati. Il focus, infatti, non sarà solo portare fuori gli sportelli comunali, ma anche sensibilizzare i più giovani: "La presenza dell'informabus è importante perché oltre al supporto che darà all'Urp, porterà avanti il lavoro di formazione e prevenzione sulle malattie veneree, gioco d'azzardo e patologie che coinvolgono i nostri ragazzi- ha spiegato l'assessore Mauela Caucci- ci preoccuperemo anche di sensibilizzare contro le truffe agli anziani".