Ragazza trovata morta in casa, faceva l’infermiera: choc in un appartamento

ARCEVIA - L’hanno trovata morta in casa, all’interno della sua abitazione. Dramma ieri mattina per una 30enne, di professione infermiera. La giovane era originaria della frazione di Piticchio, ma viveva e lavorava a Bologna da tempo. A casa era tornata per le festività natalizie. Sono stati i genitori a dare l’allarme, non sentendola. Non riuscivano a mettersi in contatto con lei al telefono. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno aperto la porta trovandola senza vita. Si indaga sulle cause del decesso. La morte sarebbe risalita a qualche ora prima del ritrovamento. Non sono stati trovati segni di violenza.