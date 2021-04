Malore al volante del furgone, accosta e si accascia: rianimato nell'area di servizio

Paura per l'autotrasportatore, provvidenziale l'allarme di un passante

Un autotrasportatore di San Benedetto di 68 anni ha accusato un malore lungo via d'Ancona, A Osimo. Appena ha accostato nel parcheggio di un distributore, l’uomo è stato colto da un infarto e si è accasciato sul volante. Per sua fortuna è stato notato da un passante che ha immediatamente attivato la catena dei soccorsi, salvandogli la vita.

Sul posto sono arrivate un'autoambulanza della Croce Rossa di Osimo e un mezzo di supporto vitale avanzato dell'Inrca di Osimo. I medici hanno subito messo in atto le manovre di rianimazione cardio polmonare facendo riprendere coscienza al 68enne per poi trasportarlo immediatamente a Torrette. Sul posto anche un'unità del nucleo radiomobile dei carabinieri di Osimo e una della polizia locale in supporto ai mezzi di soccorso.