L'ambasciatrice della Lituania Dalia Kreiviené in visita al sindaco Silvetti

ANCONA - Dopo l'incontro con l'Ambasciatore del Belgio ieri, e a meno di tre mesi della trilaterale dell'Alto Adriatico ad Ancona, nuova interessante occasione di conoscenza e scambio stamane, sul piano delle relazioni internazionali, per il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti che ha ricevuto la visita dell'Ambasciatrice della Repubblica di Lituania, Dalia Kreiviené, accompagnata da Laura Seréniené, consigliere per gli affari economici, da Antonello De Lucia, console della Repubblica di Lituania a Macerata e da Gino Sabatini, Presidente Unioncamere Marche.

La Lituania è la nazione più meridionale tra i paesi baltici, ex stato del blocco sovietico, che confina con Polonia, Lettonia e Bielorussia. Oltre ad essere da tempo una destinazione turistica assieme alle altre due repubbliche baltiche, è un Paese giovane e in rapida crescita- ha spiegato l'ambasciatrice- che accanto alle attività tradizionali (commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporti, servizi alberghieri e di ristorazione e in minor numero l' industria, 20,5%) vanta un forte sviluppo del settore delle tecnologie (ha le rete wi-fi più veloce al mondo) che esporta anche in Italia, citando Milano e Benevento. Tra i più affermati, il settore biotech/biomedico e quello delle energie sostenibili, senza trascurare il comparto marittimo e della cantieristica il cui polo è Klaipéda, l’unico porto di mare della Lituania sul Mar Baltico, una “zona economica libera” per attrarre gli investimenti stranieri con agevolazioni fiscali. Al Sindaco l'ambasciatrice Kreiviene la consigliera Sereniene hanno chiesto informazioni sulla logistica, sullo stato dei trasporti per ragionare su come velocizzare gli scambi con le Marche, definita una regione molto interessante: il Sindaco ha quindi illustrato le caratteristiche del capoluogo, di una economia fortemente legata al mare, all'attività croceristica e in generale al porto, rispetto al quale si sta lavorando ad un programma di ampliamento e sviluppo grazie a importanti investimenti (PNNR e non solo) e al potenziamento degli asset strategici (porto,aeroporto, interporto). Un ragionamento condiviso dal Presidente dell'Unioncamere che ha espresso fiducia per le potenzialità di scambi tra imprese anche grazie ad una incentivazione dei trasporti via ferro, in sostituzione del trasporto via gomma. Dal canto suo il console De Lucia, ha sottolineato la volontà di fare rete tra le province marchigiane in un'ottica di incremento dei rapporti commerciali con la Lituania, non trascurando un baricentro in Ancona. Infine il Sindaco ha ricordato anche l'importanza della pesca, facendo presente l'antica tradizione anconetana della preparazione dello stoccafisso- una eccellenza divulgata attraverso l'omonima Accademia- importato dai paesi baltici, un settore che ha ulteriori possibilità. Al termine dell'incontro- che si è concluso con il dono di una targa e un mazzo di fiori da parte del Sindaco- l'ambasciatrice ha inviato il primo cittadino a fine novembre a Macerata dove tornerà con una delegazione di imprenditori interessati a sviluppare relazioni nel territorio marchigiano.