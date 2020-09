Soccorrere i disabili negli incidenti stradali, ecco il minibus a 9 posti

A Falconara arriva un minibus a nove posti per soccorrere i disabili in caso di incidente rilevante e per permettere al gruppo comunale di Protezione civile di svolgere interventi a servizio della comunità. Il mezzo, un Renault Master del valore di 60mila euro, è stato acquistato dal Comune grazie a un contributo di 36mila euro del Dipartimento di Protezione civile nazionale. Può trasportare fino a nove persone e, in caso di necessità, alcuni sedili possono essere smontati per accogliere quattro persone in carrozzina ed eventuali accompagnatori.

E’ infatti attrezzato con un sollevatore con pedana per favorire il trasporto di persone disabili. La consegna è avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 settembre: il pulmino è stato ritirato Mauro Malatesta, presidente del gruppo comunale di Protezione civile e da un volontario, accolti dall’assessore alla Protezione civile nella sede di via della Tecnica. Il mezzo permetterà di trasportare le persone più fragili in caso di evacuazione e, al di fuori degli scenari di incidenti rilevanti, potrà essere utilizzato dai volontari della Protezione civile di Falconara, che nel periodo più critico dell’emergenza sanitaria sono stati impegnati su più fronti al servizio di tutti i cittadini. Il gruppo comunale falconarese si è occupato di consegna di farmaci e pasti a domicilio, di distribuzione delle mascherine, della raccolta della spesa solidale donata all’interno dei supermercati e della distribuzione dei generi alimentari alle famiglie. L’impegno dei volontari prosegue in questi giorni con i servizi di assistenza fuori dalle scuole e nelle fermate più affollate degli scuolabus e si intensificherà con le elezioni di domenica e lunedì.

Già da ieri il gruppo comunale di Protezione civile di Falconara sta girando per la zona del centro e per il quartiere di Case Unrra per avvisare i residenti dello spostamento delle sezioni elettorali della ex scuola Marconi e della scuola Giulio Cesare, attraverso la diffusione di volantini e di un messaggio con gli altoparlanti automontati. Durante l’apertura dei seggi i volontari saranno presenti per contribuire al rispetto delle regole anticontagio, dall’uso della mascherina al rispetto del distanziamento. «Sono tanti i servizi di pubblica utilità – è il commento dell’assessore – che i nostri volontari stanno garantendo nella nostra città e in altri territori, tanto da essere chiamati anche dai referenti provinciali della Protezione civile per altri supporti. Ringrazio la squadra di Falconara ed esprimo profonda riconoscenza per lo straordinario impegno che il gruppo dedica al servizio del nostro territorio».