Fuori strada con lo scooter, coppietta si schianta in via Veneto

ANCONA - I lampeggianti accessi e la strada sbarrata. Paura nella notte per una coppia di fidanzatini che si è schiantata contro due auto in sosta a bordo del loro scooter. Era quasi mezzanotte quando il due ruote, che procedeva dal Pincio in direzione del centro, avrebbe perso aderenza sull’asfalto, molto umido a quell’ora per lo sbalzo termico. In curva lo scooter è scivolato a terra, trascinando via la coppietta, entrambi di 16 anni. Il due ruote è finito contro due veicoli parcheggiati, in sosta sulle strisce blu, danneggiandoli. Alcuni automobilisti di passaggio hanno prestato i primi soccorsi chiamando il 118. Sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Gialla e due pattuglie della polizia. La coppietta è rimasta ferita ma non in maniera grave. È stata portata in ospedale per controlli. La strada è rimasta chiusa al traffico, per il tratto interessato, per circa un’ora.