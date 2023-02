Ubriaco, perde il controllo della macchina e danneggia tre auto in sosta. Ai poliziotti: «Sì, sono stato io»

ANCONA - Ubriaco alla guida, danneggia alcune auto in sosta al viale della Vittoria. E’ stato lui stesso a spiegare ai poliziotti intervenuti che aveva perso il controllo della sua vettura.

Gli agenti hanno accertato la presenza di tre auto danneggiate mentre erano in sosta regolare. L’uomo, 36 anni, è risultato positivo al test dell’etilometro con 1,5 grammi per litro. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente gli è stata ritirata.