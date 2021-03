Provoca un incidente e poi fugge a tutta velocità, individuato pirata della strada

L'uomo lo scorso 22 marzo aveva provocato uno schianto all'incrocio tra via Valle Miano e via Macerata. Dopo alcuni giorni di indagine, la polizia stradale è riuscita ad identificarlo

ANCONA - Lo scorso 22 marzo fu protagonista di un incidente stradale, per fortuna senza feriti, all'incrocio tra via Valle Miano e via Macerata. In quel caso però invece di fermarsi, scappò a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce. Ora, dopo alcuni giorni d'indagine, l'automobilista è stato identificato e agli agenti della polizia stradale non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità.

A tradirlo sono state le telecamere di videosorveglianza, poste in vari punti della città. Proprio le immagini hanno permesso ai poliziotti di ricostruire la dinamica dello schianto e seguire il pirata della strada fino alla sua abitazione. A quel punto è scattato l'intervento e per lui le sanzioni per aver violato il codice della strada.