Incidente in pieno centro, due donne ferite

ANCONA - Incidente in via Trento questa mattina poco prima delle 9. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Due le persone ferite, entrambe donne, portate in ospedale con un codice di media gravità dalla Croce Gialla. Sul posto, oltre ai militi, sono intervenutoi i vigili del fuoco e l'automedica del 118. Lievi disagi alla viabilità-