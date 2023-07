Secondo incidente in 24 ore nello stesso posto, donna in ospedale

ANCONA - Ancora un incidente tra via Torresi e via MaiolatI. Nel pomeriggio di oggi si sono scontrate due macchine e ad avere la peggio è stata una donna di 45 anni. E' stata portata in ospedale dalla Croce Gialla di Ancona, ma non in gravi condizioni. Disagi al traffico, dinamica ancora da accertare. E' il secondo incidente dopo quello di ieri.