Frontale da spavento in via Torresi, intera famiglia in ospedale

ANCONA - Incidente nella notte in via Torresi, l'auto condotta da una donna di circa 50 anni ha invaso la corsia opposta per cause in via di accertamento. La vettura ha centrato un'auto che arrivava nel senso opposto con a bordo una famiglia macedone: i tre occupanti dell'auto colpita sono finiti in ospedale, ma non corrono pericolo di vita. Sul posto Croce Gialla, 118, carabinieri, polizia e vigili del fuoco.