FALCONARA . La vettura sta per entrare in un passo privato e viene centrata da un'altra macchina. Ferite due donne, quella sull'auto in manovra è stata portata a Torrette in codice rosso. E' successo stasera in via Tito Speri a Falconara. Codice di media gravità per l'altra, una 34enne, soccorsa dalla Croce Gialla.