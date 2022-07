Perde il controllo dello scooter e vola a terra: ragazzo trasportato in ospedale

ANCONA - Incidente stradale verso mezzogiorno lungo via Sparapani. Un ragazzo di 32 anni ha sbandato con il suo scooter ed è finito sull'asfalto. Il giovane ha riportato un politrauma ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hano soccorso e poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.