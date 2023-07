Incidente pauroso tra due auto, automobilisti incastrati tra le lamiere: c'è anche un bambino

MONSANO - E' di 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 in via Sant'Ubaldo, all'incrocio con via Emilia Romagna. Per cause in fase di accertamento una Fiat Panda con a bordo madre, padre e due figli si è schiantata contro un mezzo in sosta, rischiando poi di ribaltarsi.

La mamma ed uno dei due bambini sono rimasti incastrati tra le lamiere e per estrarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Uno dei feriti è stato intubato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette a bordo di Icaro. Sul posto anche la polizia locale ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO