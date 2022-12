Perde il controllo, si schianta contro un altro mezzo e si ribalta: paura per una donna

ANCONA - Stava percorrendo via Santa Margherita quando l’auto ha perso aderenza, ha urtato un altro mezzo e poi si è ribaltata. Al volante c'era una donna che, per fortuna, non ha subito gravi conseguenze.

Paura oggi poco prima dell’ora di pranzo. Erano passate da poco le 12 quando una vettura, bianca, è stata vista capottasti. Si è tenuto il peggio per la conducente che invece è rimasta illesa. Gli automobilisti di passaggio si sono fermati e hanno prestato i primi soccorsi chiamando il 118. Per la donna però, molto spaventata, non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale. Sul posto una pattuglia dei carabinieri. L’auto è stata poi portata via da un carro attrezzi.