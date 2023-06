Scontro tra auto nei pressi del cavalcavia, donna in ospedale e traffico in tilt

ANCONA - Incidente tra due auto in via della Ricostruzione, viabilità in tilt in tarda mattinata. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in un punto nodale per la viabilità. In ospedale, ma in condizioni non gravi, la 42enne alla guida di una delle due vetture. Traffico in tilt, per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenute tre pattuglie della municipale. Soccorso prestato da 118 e Croce Gialla.