Maxi tamponamento in via Primo Maggio, coinvolti 3 mezzi: ci sono dei feriti

Tamponamento ieri pomeriggio lungo via Primo Maggio, di fronte alla concessionaria Opel. Tre i mezzi coinvolti e altrettanti feriti, trasportati all'ospedale regionale di Torrette dagli operatori della Croce Gialla di Ancona.

Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e la polizia per tutti i rilievi del caso. Visto l'orario di punta si sono formate lunghe code, con disagi per gli automobilisti per tutta la durata dell'intervento. Per fortuna nessuno dei feriti è grave.