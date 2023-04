Pick up contro un furgoncino, coinvolto anche un altro mezzo. Automobilista in ospedale con un codice rosso

JESI - Tre mezzi coinvolti ed un ferito grave trasportato in ospedale in codice rosso. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto in mattinata lungo via Piandelmedico, all'altezza del distributore Repsol.

Per cause in fase di accertamento un pick up si è scontrato contro un furgoncino. Coinvolta anche una Mercedes che in quel momento stava uscendo dal distributore. A rimanere ferito il conducente del furgoncino che è rimasto incastrato tra le lamiere. Per lui necessario l'intervento dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'abitacolo e lo hanno consegnato agli operatori della Croce Verde di Jesi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche la polstrada.