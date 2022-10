Incidente alla rotatoria, scooter travolto da un'auto: 18enne in ospedale

ANCONA - Incidente stradale oggi pomeriggio nei pressi della rotatoria di via Passo Varano. Per cause in fase di accertamento uno scooter è stato centrato da un'auto. Ad avere la peggio un ragazzo di 18 anni che è stato sbalzato sull'asfalto ed è finito in ospedale. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia locale per tutti i rilievi di legge.