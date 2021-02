Pauroso incidente in via Osimana, tra i feriti gravi anche una bambina di 2 anni

POLVERIGI - Sarebbero 5 i feriti del pauroso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Osimana, a Polverigi. Secondo una prima ricostruzione sarebbero 2 i mezzi coinvolti nello schianto, nella strada che collega Polverigi con Osimo. Tra i feriti anche una bambina di soli 2 anni, trasportata in codice rosso avanzato all'ospedale Salesi di Ancona. Ci sarebbero anche altri feriti gravi. Sul posto polizia, vigili del fuoco, automedica del 118, Croce Gialla e Croce Rossa.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO