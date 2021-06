Incidente davanti al parco pubblico: cinque persone ferite

Incidente ieri sera in via Monte Vettore, poco distante dal Parco Belvedere. Lo schianto ha coinvolto due automobili intorno alle 22 per cause ancora da verificare.

Cinque i feriti, tutti portati in codice di media gravità al pronto soccorso di Torrette dalla Croce Gialla di Ancona. Sul posto anche i mezzi del 118, i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Gli agenti dovranno ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.